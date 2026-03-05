「心霊スポットに行った時のレポ漫画です」【漫画】本編を読む「大学の先輩から肝試しに誘われた」そんな漫画をX(旧：Twitter)に投稿したのは、漫画家のスズキダイチ( @chixida1106)さん。一連の出来事を実録漫画として描くため、心霊スポットへ行くことになった。到着した先は一見普通の民家。しかし、このレポ漫画は予想外の展開で多くの人を震え上がらせ、5.9万いいねをたたき出した。■ 山奥の一軒家で起きた出来事… 怖いだけ