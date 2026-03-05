【ホラー】空き家のはずなのに「よくきたねぇ」と声が――怖いだけじゃ終わらない心霊レポに「何？」「ぞくっとした」【作者に訊く】
「大学の先輩から肝試しに誘われた」そんな漫画をX(旧：Twitter)に投稿したのは、漫画家のスズキダイチ( @chixida1106)さん。一連の出来事を実録漫画として描くため、心霊スポットへ行くことになった。到着した先は一見普通の民家。しかし、このレポ漫画は予想外の展開で多くの人を震え上がらせ、5.9万いいねをたたき出した。
山奥にぽつんと建つ一軒家。外観を見ただけで「もう怖い。帰りましょう」と言いたくなる場所だ。それでも先輩は「漫画にすれば絶対にバズる」と言って中へ進む。空き家のはずなのに、室内は意外なほどきれいで、どこか生活感まで漂っている。不安がじわりと広がるなか、奥の部屋から「よくきたねぇ」という声が響く…！ふたりは一目散に家を飛び出した。
心霊スポットを取材したレポ漫画に思えるストーリーは急展開を迎える。これには「唐突に雰囲気が変わってやばい！」「ぞくっとした」といった声が上がる一方で、「何？」と続きを確かめずにはいられない読者も続出した。読者の反応について、作者のスズキダイチさんは「X(旧：Twitter)ではたくさんのレポ漫画が投稿されています。この漫画も最初にそう思ってもらえていたならば幸いです」と語った。
フェイク作品をつくるうえでのこだわりについて、スズキダイチさんは「フェイク元のジャンルと大きく離れないように心がけています」と明かした。本作では、最初に心霊スポットに行ったレポ漫画であること、ジャンルがホラーであることを明示したという。さらに、X(旧：Twitter)の表記やサムネイルの使い方にも工夫を凝らした。細かなところに気づいた読者からは「Xの巧い使い方だ」「こういうの好きだなぁ」「急に変化球でくるやん」といった声も届く。タイトルの「心霊スポットに行った時のレポ漫画です」という一文も、大きな布石のひとつだ。
スズキダイチさんが「作品の構成上、反応が伸びなければ成立しない作品だった」と振り返る、本作「心霊スポットに行った時のレポ漫画です」。その違和感と怖さを、自分の目で確かめてほしい。
取材協力：スズキダイチ(@chixida1106)
