国内興行収入が150億円を超えロングヒットが続くディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』。同作をテーマにした「ズートピア2」OH MY CAFEが開催中だ。表参道会場は2026年4月19日(日)まで、梅田会場は3月8日(日)まで。【写真】「ズートピア2」OH MY CAFEのメニューを見るよく見ると左側が「“ZOO”HMYCAFE」になっているのもポイント！今回は表参道店の模様を、推し活経済評論家の横川楓さんが実食レビュー！メニューの数々