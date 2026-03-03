【漫画】本編を読む現役の郵便配達員である送達ねこさん。自身が出逢った怪異や同僚から寄せられた怪談・奇談を漫画にし、SNSで発信しています。今回は、そんな「郵便屋が集めた奇談」の中から特に反響の大きかったストーリーをお届けします。→「郵便屋が集めた奇談」をはじめから読む拾う_P01拾う_P02拾う_P03拾う_P04拾う_P05拾う_P06拾う_P07拾う_P08拾う_P09→【漫画】『怖いトモダチ』を読む→【漫画】『親に捨てられた私が