隣の席のヤンキーの好感度が丸見え【漫画】本編を読む物心ついたときから好感度が見える、主人公・桜田。廊下で話しかけている男子の好意は79、相手は42。男子が一方的に好意を寄せていることがわかる。そして、素行が悪いと有名なヤンキー桃山が隣の席に。彼の桜田に対する好感度は「98」と、非常に高くて――!?好きが丸見えな酢忍さん(@315sunin)の創作漫画「隣の席のヤンキーの好感度が丸見え」を紹介しよう。■桃山君のキャラ