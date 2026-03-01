出産直後の先生から…【漫画】本編を読む学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。2026年2月現在も定期的に投稿されている「のぞみわたるのギャグ漫画」はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は2作品の4コマ漫画をお届けするとともに、著者に本作が誕生したきっかけについても話を聞いた。■実体験から着想…「非常識すぎたら