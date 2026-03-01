【漫画】本編を読む蒼乃シュウ(@pinokodoaonoshu)さんの『メンエス嬢加恋・職業は恋愛です』は、メンズエステを舞台に、心身の癒やしを提供する女性の姿を描いた人間ドラマだ。主人公の加恋は、肌に触れるだけで客の心の奥底を理解してしまう能力を持ち、訳アリな人々の背中をそっと押していく。■生きづらさを経験したからこそ描ける共感01020304本作のテーマについて蒼乃シュウさんは、客ではなく主人公の加恋自身の心の問題が明