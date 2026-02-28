Qoo10が年に4回開催する人気セール「メガ割」をリアルに体験できる「MEGA POP UP」が、2026年2月28日(土)から3月8日(日)まで渋谷で開催される。【写真】MEGA SCOOPでは10秒でひとすくいしたものがすべてもらえる！渋谷で「MEGA POP UP」が開催中「Find Your Mega Beauty」をテーマに、これまでQoo10の画面越しでしか見られなかったビューティーアイテムを実際に手に取り、試すことができる体験型イベント。会場にはメガ割で人気の