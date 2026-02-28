部長に「ご飯連れて行ってくださいよ〜」と何度もおねだりしていたマッサン。やっと声がかかり喜んでいたはずなのだが…。【漫画】本作を読む「飲みにいくぞ！」という一言が気軽だった時代から幾年月、ハラスメントへの意識が高まった現在。善意の誘いであっても、受け取り方ひとつで問題視されかねない難しい時代となった。本作は、男性上司が女性事務員に食事会の声がけをしただけで、セクハラとして人事に訴えられそうになった