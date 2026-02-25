第1話1-1【漫画】本編を読む師走の慌ただしい空気の中、容赦なく襲ってきたインフルエンザの高熱。本来なら布団の中で自身の回復に専念すべき時だが、彼女の脳裏には焦りしかなかった。入院生活を送る父親の紙オムツが、今まさに底を突こうとしていたからだ。唯一頼れる同居の夫も濃厚接触者の扱いで外出できず、一人娘である彼女が倒れた瞬間に、父親のサポート体制は完全に崩壊してしまう。まさに絶体絶命のピンチであった。SNS