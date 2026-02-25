津辺陽が体験した怪奇現象の数々を綴っていく【漫画】怪奇現象に気付かない!?＜本編を読む＞マルオ(@f90c89d79366434)さんのデビュー作『事故物件住んでみた(笑)』は、有名な事故物件に入居した霊感ゼロのルポライターが、次々と起こる怪奇現象を強引にポジティブ解釈するホラーコメディだ。本作は「ホラー×笑い」という新感覚のスタイルで、多くの読者の心をつかんでいる。■霊感ゼロが招く温度差の笑いいわく付きといわれる「事