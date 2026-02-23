世界自然遺産に登録された西表島(いりおもてじま)で、日本初の「エコツーリズムリゾート」を目指す「西表島ホテル by 星野リゾート」では、2026年6月13日(土)〜7月25日(土)の期間、一夜限りの幻の花が静寂の川一面に浮かぶ「絶景サガリバナクルーズ」が今年も開催される。【写真】水面に浮かぶサガリバナ西表島の夏の風物詩であるサガリバナは夜に咲き翌朝には散ってしまう儚い花。本ツアーでは、まだ薄暗