初夏の早朝にだけ現れる幻の花を愛でる「絶景サガリバナクルーズ」。星野リゾートの西表島ホテルで今年も開催
世界自然遺産に登録された西表島(いりおもてじま)で、日本初の「エコツーリズムリゾート」を目指す「西表島ホテル by 星野リゾート」では、2026年6月13日(土)〜7月25日(土)の期間、一夜限りの幻の花が静寂の川一面に浮かぶ「絶景サガリバナクルーズ」が今年も開催される。
【写真】水面に浮かぶサガリバナ
西表島の夏の風物詩であるサガリバナは夜に咲き翌朝には散ってしまう儚い花。本ツアーでは、まだ薄暗い早朝に出発し、サガリバナの織り成す光景をクルーズ船で巡りながら、静寂のなかで愛でる。この時期、この場所でしか味わえない、ゆったりとした贅沢な時間を過ごせるツアーとなっている。夏の早朝に西表島でしか見られない、幻の花が織りなす特別な景色を楽しもう。
■背景
サガリバナは、東南アジアの熱帯、亜熱帯の地域に分布し、国内では奄美大島以南に自生。マングローブ林の内陸側にある淡水湿地に生育している。川沿いにも自生するため、河川が多い西表島では、落下した花が川面に浮かぶ姿を楽しめる。亜熱帯の西表島だからこそ見られる、この時期ならではの絶景を、クルーズ船でゆったりと楽しんでもらいたいと本ツアーの開催にいたった。
■「絶景サガリバナクルーズ」の特徴
■初夏の早朝、甘い香りと共に水面を漂う、一夜限りの幻の花「サガリバナ」
夜になると花が開き、夜明けとともに散ってしまう、幻の花・サガリバナ。人知れず咲いて散るため、「幻の花」や「一夜花(ひとよばな)」とも呼ばれている。バニラのような甘い香りも特徴的で、辺り一面が甘い香りに包まれる。淡い桃色や白色の儚い花が水面を埋め尽くす、まるで絨毯を敷き詰めたかのような、この時期ならではの絶景を楽しむことができる。
■早朝だからこその絶景を目指すクルーズ船
まだ誰も起きていない早朝の静けさのなか、チャーター船に乗り、サガリバナの絶景ポイントを目指す。ガイドが蕾の状況を見極め、その日最も美しくサガリバナが見られるスポットへ案内してくれる。陽が昇り始めると花は落ちてしまうため、早朝は満開の花と川面に浮かぶ姿を同時に楽しめるベストな時間帯。また、花が落ちる前のタイミングでポイントに到着し、花が水面に落ちる瞬間も見ることができる。時間とともに変化する空の色、早朝の清々しい空気も、クルーズ船の上で優雅に楽しめる。
■絶景のなかで味わう優雅な朝食。サガリバナをイメージした特製サンドイッチ
クルーズ船上では、サガリバナの花の色のような淡いピンク色のサンドイッチとコーヒーを提供。水面に浮かぶサガリバナの甘い香りと、さわやかな空気に包まれながら、幻想的な朝のひとときをゆったりと過ごせる。
■水面に浮かぶサガリバナを、より近くで楽しむカヤックツアー
カヤックに乗り、水面に浮かぶサガリバナを間近に観察することもできる。パドルを漕ぎながら、水面に浮かぶサガリバナを眺めたり、花の香りを嗅いだり、よりアクティブにサガリバナを楽しみたい人におすすめ。
■「絶景サガリバナクルーズ」概要
期間：2026年6月13日(土)〜7月25日(土)※潮位により開催日限定
時間：5時20分〜8時
料金：1人9700円
含まれるもの：クルーズ、飲み物、サンドイッチ
定員：6人(最少催行人数2人)
対象：宿泊者限定
予約：公式サイトにて前日18時までに予約
※天候・潮位や開花状況などにより中止になる可能性あり
■「西表島ホテル by 星野リゾート」について
西表島ホテルは、日本初の「エコツーリズムリゾート」を目指し、マイボトルの貸し出しやロードキル防止活動など環境に配慮しながら、世界遺産に選ばれた島の魅力と価値を感じるネイチャーツアーを一年を通して提案。
所在地：沖縄県八重山郡竹富町上原2-2
電話：050-3134-8094(星野リゾート予約センター)
客室数：139室／チェックイン15時、チェックアウト11時
料金：2泊2万4000円〜(2人1室利用時1人あたり、税・サービス込、食事別)
アクセス：石垣港離島ターミナルより西表島上原港行きフェリーにて約45分、上原港から車で10分
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】水面に浮かぶサガリバナ
西表島の夏の風物詩であるサガリバナは夜に咲き翌朝には散ってしまう儚い花。本ツアーでは、まだ薄暗い早朝に出発し、サガリバナの織り成す光景をクルーズ船で巡りながら、静寂のなかで愛でる。この時期、この場所でしか味わえない、ゆったりとした贅沢な時間を過ごせるツアーとなっている。夏の早朝に西表島でしか見られない、幻の花が織りなす特別な景色を楽しもう。
■背景
サガリバナは、東南アジアの熱帯、亜熱帯の地域に分布し、国内では奄美大島以南に自生。マングローブ林の内陸側にある淡水湿地に生育している。川沿いにも自生するため、河川が多い西表島では、落下した花が川面に浮かぶ姿を楽しめる。亜熱帯の西表島だからこそ見られる、この時期ならではの絶景を、クルーズ船でゆったりと楽しんでもらいたいと本ツアーの開催にいたった。
■「絶景サガリバナクルーズ」の特徴
■初夏の早朝、甘い香りと共に水面を漂う、一夜限りの幻の花「サガリバナ」
夜になると花が開き、夜明けとともに散ってしまう、幻の花・サガリバナ。人知れず咲いて散るため、「幻の花」や「一夜花(ひとよばな)」とも呼ばれている。バニラのような甘い香りも特徴的で、辺り一面が甘い香りに包まれる。淡い桃色や白色の儚い花が水面を埋め尽くす、まるで絨毯を敷き詰めたかのような、この時期ならではの絶景を楽しむことができる。
■早朝だからこその絶景を目指すクルーズ船
まだ誰も起きていない早朝の静けさのなか、チャーター船に乗り、サガリバナの絶景ポイントを目指す。ガイドが蕾の状況を見極め、その日最も美しくサガリバナが見られるスポットへ案内してくれる。陽が昇り始めると花は落ちてしまうため、早朝は満開の花と川面に浮かぶ姿を同時に楽しめるベストな時間帯。また、花が落ちる前のタイミングでポイントに到着し、花が水面に落ちる瞬間も見ることができる。時間とともに変化する空の色、早朝の清々しい空気も、クルーズ船の上で優雅に楽しめる。
■絶景のなかで味わう優雅な朝食。サガリバナをイメージした特製サンドイッチ
クルーズ船上では、サガリバナの花の色のような淡いピンク色のサンドイッチとコーヒーを提供。水面に浮かぶサガリバナの甘い香りと、さわやかな空気に包まれながら、幻想的な朝のひとときをゆったりと過ごせる。
■水面に浮かぶサガリバナを、より近くで楽しむカヤックツアー
カヤックに乗り、水面に浮かぶサガリバナを間近に観察することもできる。パドルを漕ぎながら、水面に浮かぶサガリバナを眺めたり、花の香りを嗅いだり、よりアクティブにサガリバナを楽しみたい人におすすめ。
■「絶景サガリバナクルーズ」概要
期間：2026年6月13日(土)〜7月25日(土)※潮位により開催日限定
時間：5時20分〜8時
料金：1人9700円
含まれるもの：クルーズ、飲み物、サンドイッチ
定員：6人(最少催行人数2人)
対象：宿泊者限定
予約：公式サイトにて前日18時までに予約
※天候・潮位や開花状況などにより中止になる可能性あり
■「西表島ホテル by 星野リゾート」について
西表島ホテルは、日本初の「エコツーリズムリゾート」を目指し、マイボトルの貸し出しやロードキル防止活動など環境に配慮しながら、世界遺産に選ばれた島の魅力と価値を感じるネイチャーツアーを一年を通して提案。
所在地：沖縄県八重山郡竹富町上原2-2
電話：050-3134-8094(星野リゾート予約センター)
客室数：139室／チェックイン15時、チェックアウト11時
料金：2泊2万4000円〜(2人1室利用時1人あたり、税・サービス込、食事別)
アクセス：石垣港離島ターミナルより西表島上原港行きフェリーにて約45分、上原港から車で10分
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。