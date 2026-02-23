毎週「釣り」に行く夫【漫画】本編を読むカードの明細に並ぶ、身に覚えのない10万円の引き落とし。カード詐欺を疑い大騒ぎした結果、それは夫が相談もなく購入した釣り具の代金だった。辰ノたむ(@tatsuno_tamu)さんの漫画『“家族より趣味”の夫と決別した先に見えた家族の形』は、趣味を優先し続けた夫と、それを見届けた妻の決断を描いた物語だ。■家族旅行中にまで1人で釣りへ“家族より趣味“の夫と決別した先に見えた家族の形