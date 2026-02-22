日本の玄関口として長い歴史を誇る東京駅。赤レンガ造りの丸の内駅舎をはじめ、文化・商業が融合した街並みが広がる。ＫＩＴＴＥや丸ビルでは洗練されたショッピングやグルメが楽しめ、丸の内ブリックスクエアでは緑に囲まれた癒やしの時間を。アートや国際イベントが集う東京国際フォーラム、人気キャラクターが勢ぞろいする東京キャラクターストリート、そして食の名所・東京ラーメンストリートまで。東京の多彩な魅力が凝縮され