【東京駅】赤レンガ駅舎から丸ビル、ブリックスクエア、ラーメンストリートまで。東京駅・丸の内エリアで楽しむ鉄板観光スポット7選
日本の玄関口として長い歴史を誇る東京駅。赤レンガ造りの丸の内駅舎をはじめ、文化・商業が融合した街並みが広がる。ＫＩＴＴＥや丸ビルでは洗練されたショッピングやグルメが楽しめ、丸の内ブリックスクエアでは緑に囲まれた癒やしの時間を。アートや国際イベントが集う東京国際フォーラム、人気キャラクターが勢ぞろいする東京キャラクターストリート、そして食の名所・東京ラーメンストリートまで。東京の多彩な魅力が凝縮されたエリアだ。
■東京駅丸の内駅舎
赤レンガが映える東京の玄関口
東京駅丸の内駅舎は、1914年に開業した赤レンガ造りの建物で、国の重要文化財に指定されている。設計を手掛けた近代建築の父・辰野金吾による「辰野式ルネサンス」が随所に見られ、南北にそびえる八角形ドームが特徴的。戦災で大きな被害を受けたが、2012年に創建当時の姿へ復原され、現在は東京ステーションホテルや東京ステーションギャラリー、商業施設も併設する観光名所となっている。周辺には丸の内のオフィス街や人気の商業ビルも立ち並び、歴史と都市の魅力をあわせて楽しめる。
見どころ
丸の内駅舎の外壁には化粧レンガを使用するなど、創建時の意匠に忠実に復原されている。八角形ドームの天井には鷲や干支のレリーフが施され、見上げると迫力満点。夜になるとライトアップされ、赤レンガと窓の灯りが幻想的な雰囲気を演出する。2024年発行の新一万円札に駅舎が描かれたことでも注目を集め、東京を象徴する風景として親しまれている。
住所：東京都千代田区丸の内
交通アクセス：【電車】JR東京駅直結
■ＪＰタワー「ＫＩＴＴＥ」
日本郵便が手がける商業施設
丸ノ内線東京駅地下通路から直接アクセスできる商業施設。旧東京中央郵便局舎の一部を保存・再生して建てられ、4階の旧東京中央郵便局長室などで当時の面影を感じることができる。地下1階から地上6階まで7つのフロアには、ファッションブランドや雑貨店をはじめ、個性豊かなレストランやカフェなどがそろう。
見どころ
多彩なイベントが行われる吹き抜けのアトリウムや、東京駅丸の内駅舎を一望できる屋上庭園「ＫＩＴＴＥガーデン」など、開放的な空間も魅力だ。
住所：東京都千代田区丸の内2-7-2
交通アクセス：【電車】東京メトロ丸ノ内線東京駅地下通路直通。JR東京駅丸の内南口から徒歩約1分
■丸ビル
丸の内を象徴する大規模複合施設
食、ファッション、雑貨など、オリジナリティあふれる「丸の内スタイル」を提案する丸ビル。地下1階から4階までは、ショッピングゾーンとして、国内外からセレクトされたショップ＆サービスが集結。5階、6階、35階、36階はレストランゾーンで、東京駅丸の内駅舎ビューや眺望抜群の店舗もある。
見どころ
アクティブで洗練された大人たちにくつろぎの空間を提供する。GWの「ラ・フォル・ジュルネ TOKYO」、夏の「丸の内夏祭り」、秋のアートイベント、冬の「丸の内イルミネーション」など、季節ごとに街が彩られ、訪れる人々に新しい出合いと発見を提供する。
住所：東京都千代田区丸の内2-4-1
交通アクセス：【電車】JR東京駅丸の内南口から徒歩すぐ。東京メトロ東京駅から直結、東京メトロ二重橋前〈丸の内〉駅から直結 【車】都心環状線丸の内出口からすぐ
■丸の内ブリックスクエア
都心で癒やされるショッピングとグルメの複合空間
地下1階から4階の5フロアに、レディス、メンズの服飾、雑貨などのショップやこだわりのレストランなどが連なる。レトロで重厚感のあるデザインが印象的なインテリアや共用空間(廊下の装飾照明、アナログな階数表示など)、一号館広場の草木や噴水とテラスのある空間で、都市の中の“癒やしのひととき”が感じられる。オープンカフェでお茶していると、オフィス街であることを忘れてしまうほど自然を感じられるスポット。
見どころ
隣接する三菱一号館美術館と合わせて、美術・緑・アートが身近にあるのも特徴。4階にはフィットネスクラブがあり、体を動かすこともできる。また、さまざまなイベントも開催されていて、平日休日問わず楽しめる。
住所：東京都千代田区丸の内2-6-1
交通アクセス：【電車】JR・東京メトロ東京駅から徒歩約5分。東京メトロ二重橋前〈丸の内〉駅から徒歩約3分 【車】首都高速都心環状線丸の内出口からすぐ
■東京国際フォーラム
東京の中心から文化やアートを国際規模で発信
シンボリックなガラス棟と4つのホール棟で構成され、大物アーティストのコンサートからフリーマーケットまで開催される多目的施設。8つのホール、34の会議室のほか、相田みつを美術館や多彩なショップやレストランも設置されている。
住所：東京都千代田区丸の内3-5-1
交通アクセス：【電車】JR有楽町駅すぐ、JR東京駅徒歩約5分、東京メトロ有楽町駅すぐ
■東京キャラクターストリート
人気キャラが勢ぞろい、期間限定ショップもにぎわうストリート
東京駅八重洲側の商業施設「東京駅一番街」地下1階・１階に広がる「東京キャラクターストリート」は、テレビ局のオフィシャルショップやポケモン、リラックマ、ウルトラマン、プリキュア、クレヨンしんちゃん、すみっコぐらし、ちいかわ、JUMP SHOP、松竹歌舞伎グッズなど、多彩なキャラクターショップが並ぶエリアだ。改札を出てすぐの便利な立地で、親子三代でも楽しめる充実のラインナップがそろう。通路沿いには「いちばんプラザ」やワゴンによる期間限定のショップやイベントが登場し、訪れるたびに新しい発見があるのも魅力。さらに授乳室やおむつ交換台を備えたベビー休憩室もあり、小さな子ども連れにも安心だ。
見どころ
常設ショップだけでなく、2週間ごとに内容が変わるポップアップやワゴンイベントがあるため、何度足を運んでも新鮮な気分で楽しめるのが見どころだ。現地限定のグッズはもちろん、オンラインプラザでしか買えないアイテムも用意されており、遠方に住んでいても楽しめる工夫がうれしいポイントになっている。
住所：東京都千代田区丸の内2-4-1
交通アクセス：【電車】JR・東京メトロ東京駅からすぐ
■東京ラーメンストリート
東京駅直結、ラーメンの名店がそろう人気地下街
東京駅八重洲地下中央口直結の「東京ラーメンストリート」は、“1週間通っても飽きない”をコンセプトに、多彩なジャンルのラーメン名店が集まる飲食スポットだ。2025年8月には「ご当地エリア」がオープンし、全10店舗に拡大。旅行や出張の合間でも立ち寄りやすく、定番から限定まで幅広い味わいを楽しめる。
見どころ
一度に多彩なラーメンを味わえるのが大きな魅力。店ごとに麺やスープ、トッピングに個性があり、食べ比べを楽しむのもおすすめだ。ご当地エリアの新設により、よりバリエーション豊かな食体験ができるようになった。
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1
交通アクセス：【電車】JR・東京メトロ東京駅からすぐ
歴史を感じる建築美と、最先端のカルチャーが共存する東京駅エリア。ショッピング、アート、グルメと、どんな目的でも満足できる懐の深さが魅力だ。昼と夜で表情を変える街並みを歩けば、東京の今と昔が交差する特別な時間を体感できる。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
