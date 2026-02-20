駐車禁止スペースに車を突っ込みコーンを破損した迷惑客。【漫画】本編を読むスーパーの駐車場は日常の延長線にあるはずの場所だが、ときに想像を超えるトラブルが起こることもある。アクセルとブレーキの踏み間違い、禁止エリアへの無理な駐車――そんな現場のリアルを描いた狸谷(@akatsuki405)さんの漫画「初心忘れるべからず」を紹介する。日々の業務の中で遭遇した“ヒヤリ体験”の数々は、笑えないのにどこか既視感を呼ぶ内容