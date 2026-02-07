ブラック企業の1日【漫画】本編を読む自身の妊娠がきっかけで育児などの漫画を描くようになったしゃけなかほい(@syake8989)さん。今回は、X(旧Twitter)にて投稿されている中からエッセイ漫画「【ブラック企業の日常10】始業1時間前に行かされる理由」を紹介するとともに、著者に始業1時間前から掃除する会社の規則についても聞いた。■新人か管理職しか存在しない職場…!?【ブラック企業の日常10】始業1時間前に行かされる理由 010