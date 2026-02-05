補正力と美しさを両立したランジェリーで支持を集める『tu-hacci(ツーハッチ)』から、人気《BraJelly(ブラジェリー)》シリーズに待望の新色が登場。気分やシーンに寄り添う洗練カラーが加わり、毎日のインナー選びがもっと楽しく♡快適な着心地とエレガントな佇まいで、内側から自信をくれる一枚です。 BraJellyに新色3カラー追加 《BraJelly》シャンテレースブラ