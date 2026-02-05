ツーハッチBraJellyに新色登場♡洗練ニュアンスで選ぶ補正ブラ

補正力と美しさを両立したランジェリーで支持を集める『tu-hacci(ツーハッチ)』から、人気《BraJelly(ブラジェリー)》シリーズに待望の新色が登場。気分やシーンに寄り添う洗練カラーが加わり、毎日のインナー選びがもっと楽しく♡快適な着心地とエレガントな佇まいで、内側から自信をくれる一枚です。

BraJellyに新色3カラー追加

《BraJelly》シャンテレースブラ&ショーツに、新色「ミント」「チャコールグレー」「ミモザ」が仲間入り。

既存のコーラルピンク、モーヴグレー、モカアイボリーと合わせて全6色展開となり、デイリーから特別な日まで幅広く活躍します。

ミントは透明感、チャコールグレーはシックな高級感、ミモザは春らしい華やかさが魅力です。

アンケートで選ばれた注目カラー

新色発売前に実施された公式Instagramアンケートでは205票が集まり、期待の高さが明らかに。第1位はMint48%で「肌がきれいに見えそう」と支持を獲得。

第2位はCharcoalGray39%で洗練された印象が好評、第3位はMimosa13%で気分が上がるカラーとして注目されました。※調査日:2026年1月21日(水)回答票数:205票

快適さと補正力を叶える秘密

立体的な三枚ハギ構造でバストを潰さずリフトアップし、締め付け感の少ない着心地を実現。脇高設計とパワーネットがハミ肉をしっかりキャッチし、美しいラインをキープします。

補正ブラに見えない繊細なフラワー刺繍デザインも魅力で、毎日身に着けたくなる一着です。

気分で選ぶ私らしいBraJelly

《BraJelly》シャンテレースブラ&ショーツは、快適さと美しさを妥協しない大人女性の心強い味方。価格は4,580円から、サイズはA70～G85まで幅広く対応し、全6カラー展開です♡

新色が加わった今、自分らしい一枚で毎日の気分をそっと格上げしてみてはいかがでしょうか。