SLの動態保存に努める大井川鐵道(静岡県島田市)が、「きかんしゃトーマス」の意匠をまとった蒸気機関車「きかんしゃトーマス号」が2026年も運行することを発表した。【画像】推しキャラ総選挙(日本)で第1位を獲得したパーシー画像はきかんしゃトーマス号。「DAY OUT WITH THOMAS(TM) 2026」では“きかんしゃパーシー号”の活躍を見られるきかんしゃトーマス号は、2014年にアジアで初めて走行を開始。その後、ジェームス号をはじめ