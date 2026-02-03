SLの動態保存に努める大井川鐵道(静岡県島田市)が、「きかんしゃトーマス」の意匠をまとった蒸気機関車「きかんしゃトーマス号」が2026年も運行することを発表した。

【画像】推しキャラ総選挙(日本)で第1位を獲得したパーシー

画像はきかんしゃトーマス号。「DAY OUT WITH THOMAS(TM) 2026」では“きかんしゃパーシー号”の活躍を見られる


きかんしゃトーマス号は、2014年にアジアで初めて走行を開始。その後、ジェームス号をはじめ続々と仲間が増え、「ロコトレインのニア」や「とくしゅしょうぼうしゃのフリン」、「ウィンストン」といったキャラクターも登場している。

「DAY OUT WITH THOMAS(TM) 2026」は、トーマスの大親友である緑色のタンク機関車「パーシー」が運行する。トーマス号に先駆け、きかんしゃパーシー号は大井川本線 新金谷駅〜家山駅・川根温泉笹間渡駅間を運行予定。少し怖がりだけど、仲間のために力を尽くす“やくにたつきかんしゃ”パーシーの活躍を、ぜひ楽しみたい。

ソドー島では、客車・貨車の入れ替えや郵便配達など、日々「縁の下の力持ち」として大切な役割を担うパーシー


■80周年記念「推しキャラ総選挙」で日本の1位に輝いたパーシー

昨年、原作絵本の出版から80周年を迎えた「きかんしゃトーマス」。これを記念して実施された「きかんしゃトーマス 推しキャラ総選挙(日本)」では、パーシーが1位を獲得した。「DAY OUT WITH THOMAS(TM) 2026」は、そんな人気のパーシーが走行するとあって、大きな注目を集めそうだ。

「きかんしゃトーマス」の原作者、ウィルバート・オードリー牧師


ちなみに、「推しキャラ総選挙(日本)」の2位はトーマス(モデル)、3位はエドワード、4位はトーマス(3D)、5位はダックという結果に。トーマスは絵本、モデル、3D、2Dと4種類の選択肢があったため、票が分散したようだ。

あなたの推しキャラは何位？「きかんしゃトーマス 推しキャラ総選挙」日本と世界全体のランキングTOP3


「きかんしゃトーマス 推しキャラ総選挙」トップ10(日本)

1位：パーシー

2位：トーマス(モデル)

3位：エドワード

4位：トーマス(3D)

5位：ダック

6位：ドナルド＆ダグラス

7位：トーマス(絵本)

8位：ヘンリー

9位：ジェームス

10位：ヒロ

「きかんしゃトーマス 推しキャラ総選挙」トップ10(世界全体)

1位：トーマス(絵本)

2位：オリバー

3位：トーマス(モデル)

4位：ダック

5位：エドワード

6位：フライング・スコッツマン

7位：レディー

8位：ドナルド＆ダグラス

9位：パーシー

10位：スマジャー

蒸気機関車の「きかんしゃトーマス号」に乗ることができる、大井川鐵道の人気イベント「DAY OUT WITH THOMAS」


(C)2026 Gullane (Thomas) Limited.