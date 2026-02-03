トーマスの大親友パーシーが大井川鐵道で“きかんしゃパーシー号”として活躍！「DAY OUT WITH THOMAS(TM) 2026」実施決定
SLの動態保存に努める大井川鐵道(静岡県島田市)が、「きかんしゃトーマス」の意匠をまとった蒸気機関車「きかんしゃトーマス号」が2026年も運行することを発表した。
【画像】推しキャラ総選挙(日本)で第1位を獲得したパーシー
きかんしゃトーマス号は、2014年にアジアで初めて走行を開始。その後、ジェームス号をはじめ続々と仲間が増え、「ロコトレインのニア」や「とくしゅしょうぼうしゃのフリン」、「ウィンストン」といったキャラクターも登場している。
「DAY OUT WITH THOMAS(TM) 2026」は、トーマスの大親友である緑色のタンク機関車「パーシー」が運行する。トーマス号に先駆け、きかんしゃパーシー号は大井川本線 新金谷駅〜家山駅・川根温泉笹間渡駅間を運行予定。少し怖がりだけど、仲間のために力を尽くす“やくにたつきかんしゃ”パーシーの活躍を、ぜひ楽しみたい。
■80周年記念「推しキャラ総選挙」で日本の1位に輝いたパーシー
昨年、原作絵本の出版から80周年を迎えた「きかんしゃトーマス」。これを記念して実施された「きかんしゃトーマス 推しキャラ総選挙(日本)」では、パーシーが1位を獲得した。「DAY OUT WITH THOMAS(TM) 2026」は、そんな人気のパーシーが走行するとあって、大きな注目を集めそうだ。
ちなみに、「推しキャラ総選挙(日本)」の2位はトーマス(モデル)、3位はエドワード、4位はトーマス(3D)、5位はダックという結果に。トーマスは絵本、モデル、3D、2Dと4種類の選択肢があったため、票が分散したようだ。
「きかんしゃトーマス 推しキャラ総選挙」トップ10(日本)
1位：パーシー
2位：トーマス(モデル)
3位：エドワード
4位：トーマス(3D)
5位：ダック
6位：ドナルド＆ダグラス
7位：トーマス(絵本)
8位：ヘンリー
9位：ジェームス
10位：ヒロ
「きかんしゃトーマス 推しキャラ総選挙」トップ10(世界全体)
1位：トーマス(絵本)
2位：オリバー
3位：トーマス(モデル)
4位：ダック
5位：エドワード
6位：フライング・スコッツマン
7位：レディー
8位：ドナルド＆ダグラス
9位：パーシー
10位：スマジャー
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Gullane (Thomas) Limited.
