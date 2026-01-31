こはるにティラミス一口ちょうだいと言ったりさこ。「もっと食べていいよ」とこはるは言ってくれたのだが…。【漫画】本編を読む大人になってから知り合った友達との距離感は、思っている以上に難しい。本音なのか遠慮なのか、それとも配慮なのか。どこまで踏み込んで聞いてよいのか分からず、無意識のうちに心理戦が始まってしまう。今回は、そんな大人同士の微妙な関係性を描いた、ヤチナツさん(@11yc4)の『20時過ぎの報告会』よ