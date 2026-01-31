それは本音？遠慮？配慮？ 「おいしい」の裏を読み過ぎてしまう、大人の女の友情心理戦【作者に聞く】
大人になってから知り合った友達との距離感は、思っている以上に難しい。本音なのか遠慮なのか、それとも配慮なのか。どこまで踏み込んで聞いてよいのか分からず、無意識のうちに心理戦が始まってしまう。今回は、そんな大人同士の微妙な関係性を描いた、ヤチナツさん(@11yc4)の『20時過ぎの報告会』より「すれ違いティラミス」をご紹介。
大人になってから仲良くなったりさことこはるは、新しくできたカフェを訪れた。こはるが注文したティラミスは、食べられないほどではないが、正直なところ好みの味ではなかった。「失敗したなぁ」と感じていたところに、りさこから「一口もらってもいい？」と声を掛けられる。こはるは内心「食べてくれたら助かるな」と思いながら、「いいよ」と差し出した。
■「本当はおいしくない？」疑念が膨らむこはるの心
しかし、りさこは「ん！コレおいしいね！」と満足そうな表情を見せる一方で、「もっと食べていいよ」というこはるの言葉を「いらない」と断ってしまう。その瞬間、こはるの頭に浮かんだのは、「本当はおいしくなかったのに、気を遣ってそう言ったのでは？」という疑念だった。自分がいらないものを人に勧めるのは失礼ではないか、本当においしいなら食べてくれるはずではないか。考えれば考えるほど、こはるの心はざわついていく。
■気遣いのつもりが生んだ、りさこの遠慮
一方のりさこは、「こんなにおいしいティラミス、全部食べたいに決まっている！」と思いながらも、こはるの気持ちを思いやり、あえて勧めを断っていた。互いに相手を気遣った結果、2人の本音はすれ違ってしまったのだ。
■大人の友情は、本音にたどり着くまで時間がかかる
大人である以上、ある程度の配慮は必要だ。しかし、配慮し合うことが重なり過ぎると、本音が見えなくなり、気持ちが一方通行のまま残ってしまうこともある。この2人は最終的に本音を言い合い、もやもやを解消するが、そこにたどり着くまでには少し時間がかかった。大人になってからできた友達だからこそ、本音を伝え合える関係になるまでには、思った以上の勇気と時間が必要なのである。
取材協力：ヤチナツ
