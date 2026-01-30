指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループ・＝LOVE(イコールラブ)に所属し、特技のイラストを活かしてグッズ制作にも関わっている芸術家肌なメンバー、大場花菜さんが描く4コマエッセイ「はなコミ！〜となりにアイドル〜」。今回は、作詞賞を受賞した指原さんにプレゼントを買った話などをお届け！【漫画】過去のマンガを読む■指原さんが欲しいものは何？全て持っていらっしゃるのでは？？「プレゼント」1第67回日本レコー