イコラブ大場花菜の4コマ連載！指原さんへのプレゼント、悩みに悩んだ結果何をあげた？／はなコミ！第67回【作者に聞く】
指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループ・＝LOVE(イコールラブ)に所属し、特技のイラストを活かしてグッズ制作にも関わっている芸術家肌なメンバー、大場花菜さんが描く4コマエッセイ「はなコミ！〜となりにアイドル〜」。今回は、作詞賞を受賞した指原さんにプレゼントを買った話などをお届け！
■指原さんが欲しいものは何？全て持っていらっしゃるのでは？？
第67回日本レコード大賞で、我らが指原さんが作詞賞を受賞されました。そのお祝いに「みんなで指原さんへプレゼントを送ろう！！」となり、みんなで考えました。ですが指原さんへの贈り物となるとかなり難しく…。「指原さんが喜ぶものってなんだろう？？全て持っていらっしゃるのでは？？」と悩みに悩んで、リーダーの杏奈が周りのスタッフさんへ相談してみたところ、「指原さんお気に入りのブランドがある！」と教えていただき、お店へ行きました！！
初めて入るお店にドキドキしながら、指原さんご担当のスタッフさんに、指原さんが何を持っていて何がお好きなのかを教えていただきました。かばんや靴など悩んだのですが、最終的に「とくべチュ、して」の衣装がニットなので、「ニットがいいね！」となり、ベージュのニットに決めました！！
■年末年始に前髪イメチェン
年末の音楽番組が終わった後、前髪のイメチェン宣言をするメンバーがたくさんいました！！杏奈は前髪を流すエゴマの葉前髪をやりたいそうで、「いつもぱっつん前髪だからすぐ切っちゃう！」と言っていて。「お正月休みに切るのを耐えて伸ばしたい！」と意気込んでいました。ですが、やはりアイドルの衣装を着ると前髪切りたくなるんですよね。わかります。瞳は「前髪を伸ばして大人っぽくなりたい！！」と言って順調に前髪を伸ばしていました♪
舞香は音楽番組の終わりに、「前髪をオン眉にする！！」と意気込んでハサミで切り始めました！！！いつも前髪グルーというのりで固めているので、切ったら肌にくっついている前髪が切り取り線みたいになっていました(笑)。お休み明けに会ったら無事前髪が伸びていて安心しました♪
私はアイドル前髪やぱっつん、エゴマの葉前髪など色々やります。その時々の雰囲気に合わせて変えるのが好きです♪
