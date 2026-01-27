放浪犬を保護したが、吠えると噛むしで、殺処分対象に!?【漫画】吠えまくる放浪犬を引き取ったが？ある日、知り合いの保護団体から「放浪犬を一時的に預かってほしい」と連絡が入った。保護したものの激しく吠え、噛みつくこともあるため、このままだと殺処分の可能性もあるという。「2日間だけ」という約束で引き受けたヨシモフ郎さん(@yosimofurou)だったが、迎えに行った先で目にしたのは、壮絶な光景だった。■惨状の中で唸る