サントリー株式会社が同社LINE公式アカウント「おとなサントリー」にて、2025年8月より提供している新ソーシャルギフトサービス「ノンデネ」。LINEスタンプとお酒(ノンアルコール含む)で感謝の気持ちなどを表せる新たなコミュニケーションツールとして、プライベートからビジネスシーンまで幅広く活用されているようだ。【画像】ドリンクチケットで引き換えられる対象は8商品気持ちをスタンプとお酒で届けるソーシャルギフトサービ