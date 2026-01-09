日常のささやかな気持ちをスタンプとお酒で届ける！ソーシャルギフトサービス「ノンデネ」が新たなコミュニケーションツールとして話題
サントリー株式会社が同社LINE公式アカウント「おとなサントリー」にて、2025年8月より提供している新ソーシャルギフトサービス「ノンデネ」。LINEスタンプとお酒(ノンアルコール含む)で感謝の気持ちなどを表せる新たなコミュニケーションツールとして、プライベートからビジネスシーンまで幅広く活用されているようだ。
【画像】ドリンクチケットで引き換えられる対象は8商品
■「ノンデネ」誕生経緯
同社はこれまで、お酒が持つ価値を通じて生活を豊かにすることを目指し、さまざまな商品・サービスを提案してきた。近年ライフスタイルや価値観が多様化するなか、気軽に気持ちを伝える手段としてソーシャルギフトが活用されるように。そういった時代背景もあり、日々生まれる「ありがとう」「ごめんね」といったささやかな気持ちを、スタンプに加え同社のお酒(※1)と交換可能なドリンクチケットで届ける、新たなソーシャルギフトサービス「ノンデネ」の提供を開始した。本サービスを多くの人に利用してもらうとともに、「人と人をつなぐ」というお酒の魅力を感じてもらえるきっかけとなることを目指しているという。
※1 対象商品には「オールフリー」を含む
■「ノンデネ」の特徴をチェック！
多彩なスタンプ
日々生まれるささやかな気持ちを表現するオリジナルキャラクター「デネさん」の200種類以上のスタンプから、届けたい気持ちに応じたものを1つ選び、ドリンクチケットとともに贈ることができる。
多様な贈答方法
LINEのメッセージで送る以外に、メールやInstagram、Xなどの各種SNSでも、URL形式で送ることができる。
選べる商品・受け取り店舗
ドリンクチケットを受け取った人は、8種類の商品から1つを選択し、全国のファミリーマート、ローソン(※2)で受け取ることができる。
※2 一部対象商品の取り扱いがない場合あり
■「ノンデネ」利用の流れ
＜贈る側＞
1．LINE公式アカウント「おとなサントリー」から「ノンデネ」にアクセス
2．200種類以上のラインナップから、届けたい気持ちに応じたスタンプを1つ選択
3．クレジットカードまたはPayPayで決済(1回あたり290円)
4．届けたい相手を選択してLINEで送付、またはURLをメールや各種SNSで送付
＜受け取る側＞
1．LINEのメッセージまたはURLから「ノンデネ」にアクセス
2．スタンプとドリンクチケットを受け取り
3．ドリンクチケットを引き換えたい店舗・商品を選択し、クーポンを発行
4．有効期限までに店舗でクーポンを使用し、商品を受け取り
※お酒を取り扱うサービスのため、20歳未満の方は利用いただけません。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
