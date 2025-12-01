男性はどうして浮気をしてしまうのでしょうか？そこで今回は、男性が浮気する「理由」を紹介します。なんとなく寂しいから彼女といつも一緒にいるのに寂しさを感じて、その寂しさを埋めるために他の女性を求めてしまう男性は少なくありません。そういう男性は自分の不甲斐なさを頭の中で“寂しい”と変換してしまっている傾向があります。彼女への不満を解消したいから彼女に対して不満を感じている男性は少なからずいます。でも、