ROSY ROSA（ロージーローザ）2025年冬新作コスメ情報｜人気アイテムに桜ピンクの新色が登場！『ビロードタッチパフ2P』は12月6日（土）から、『マルチファンデブラシ』『パウダーファンブラシ』は12月15日（月）から発売されます。編集部が実際にお試ししたレビュー・口コミも合わせてご紹介します。ROSY ROSA（ロージーローザ）2025年冬新作コスメROSY ROSA（ロージーローザ）2025年冬新作コスメ『マルチファンデブラシ PK』