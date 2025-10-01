【獅子座】 2025年 10月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。10月のあなたの運勢は?獅子座（7/23~8/22）【KEY TO GOOD LUCK】思い切って自分のアイデアを打ち出すこと【LUCKY COLOR】サンセットオレンジあなたの影響力と愛の魅力が最高潮に輝く月獅子座が自分らしく輝き、周囲を動かす最高のステージが用意されています。ポイントはあなたの発信力と表現力。恋愛や趣味など、心から楽しめることに力を注ぐこと。そ