「使い続ける理由がある」スキンケアの名品数あるパック・シートマスクの中でも「続けていると肌も変わった」美容のプロたちが絶対の信頼をおくアイテムをご紹介【RECOMMENDER】岡田知子さん（ヘアメイク） TRON所属の人気ヘアメイク。コスメにも詳しくスタイリストやエディターに質問攻めにされることは日常茶飯事。間違いなく「効く」高濃度の炭酸CARBOXY カーボキシー炭酸パック 6,680円（5回分・編集部調べ）「超美肌の女優