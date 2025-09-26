ピリッとするけど「効き目は抜群」 美容のプロも感動した「高濃度」炭酸パックの実力





「使い続ける理由がある」スキンケアの名品

数あるパック・シートマスクの中でも「続けていると肌も変わった」美容のプロたちが絶対の信頼をおくアイテムをご紹介



【RECOMMENDER】

岡田知子さん（ヘアメイク） TRON所属の人気ヘアメイク。コスメにも詳しくスタイリストやエディターに質問攻めにされることは日常茶飯事。







間違いなく「効く」高濃度の炭酸

CARBOXY カーボキシー炭酸パック 6,680円（5回分・編集部調べ） 「超美肌の女優さんに教えていただいた、カーボキシー炭酸パック。かなり高濃度の炭酸ガスに“こんなに痛くて大丈夫?!” と最初は不安になったほど。CO2炭酸パウダーと13種類の美容成分、生薬が配合されているので代謝が上がり、ハリのある肌に。ネットでも探せますが、私はZARAHA BEAUTYというサロンで購入」（岡田知子さん・ヘアメイク）



炭酸パックではなく真皮層を活性化する「炭酸ガスパック」。市販の炭酸ガスパックの5倍もの炭酸濃度を誇り、毛穴が引き締まる・・肌に酸素と水分を与える・くすみを飛ばす・スキンケアが浸透しやすくなる・ざらつきが取れる・ツヤが出るなど、口コミでもその効果を実感した人が多数の名品。







美肌の人ほど「続けている」名品

