組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！惹かれるかどうか＝「形の美しさ」という単純かつ明確な判断基準でデニムを吟味。「立っているだけなのにキレイ」を追い求めて行きついた美形な1本をご紹介。ヒップラインは拾わず位置を高く、脚をすっと流して縦長に見せる股上深めのストレートデニム。履き込んだような色あせた質感でもどこか品よく見えるの