これからの季節を担う「サンダル・ミュール」。数ある中から確実な１足を見極めるべく、理想の条件や着たい服との相性から逆算してしぼり込み。※（）内の数字はヒールの高さで、単位はcmです（編集部調べ）。なじみよくキレも出せる「とがったベージュ系」女らしさや上品さが加わる主張ひかえめなベージュ系は、メンズライクなボトムスの足元バランスを整えるのにぴったり。スリムな形にこだわると、淡いトーンでも見た目はシ