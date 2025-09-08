ジバンシイ ビューティー アンバサダー神宮寺勇太が、新作「プリズム・リーブル・プレストパウダー」と「ルージュ・ジバンシイ・ベルベット・マット」を纏い、透明美マット肌と洗練リップの魅力を披露♡ 4色構成のプリズムパウダーで自然に肌色を整え、ひと塗りで印象を引き上げるマットリップで、大人のモード感あふれる仕上がりを体感できます♪ 透明美マット肌を叶える