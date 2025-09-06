「荒れない・乾かない」コスメ肌がすぐに乾く・荒れる・肌に合うコスメがなかなか無い…そんな悩みは美容通やプロたちも同じ。普段からさまざまなコスメを試し、研究している彼女たちの実体験に裏打ちされた、信頼できるお勧めの名品。洗顔にクレンジング、化粧水に美容液、クリームやシートマスクまで使って以来「肌の調子が良くなった」コスメをご紹介。【1】敏感肌に「適した」洗顔料敏感肌で自分に合う洗顔料が見当たらない人