広がる髪も「しっとりキレイに落ち着く」どんな印象に近づきたいかで、手にとるべきアイテムは変わる。今回は髪が美しく「まとまる」 「まとまるようになる」アイテムをご紹介。美容のプロたちが愛用する名品や新注目のプロダクトは？「ベタつかずにしっとりしたツヤ髪に」アールグレイ ヘアオイル 30mL 3,201円／SHIRO乾燥によって広がる髪に、うるおいとツヤを与えるヘアオイル。「軽いテクスチャーでなじみがよいため、ベタベ