デニムが色づく「カラーネーム」年中無休でワードローブを支える、デニムに似合う色こそ使える色の証。鮮度を上げる単色から、ときにはキレイを磨くための配色づかいまで。ベーシックにあきることなくかわいく進化するデニムに選ばれたカラーコレクション。さわやかなままなつかしく「カスタードイエロー」腰部分のカッティングで後ろ姿は色っぽく。ヘルシーな抜け感をもたらす、白みがかったイエロー。ベージュほどコンサバになら