来週（2025年2月17日〜2月23日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年2月10日〜2月16日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面以外ではセーブしつつが良いでしょう』｜総合運｜★★★★☆離れたいものと離れられることができそうです。悩むことも減るので、日々の動き