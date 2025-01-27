¼ïÎà¤¬Ë­ÉÙ¤¹¤®¤ÆÁª¤Ó¤ËÌÂ¤¤¤¬¤Á¤Ê¹õ¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÈÎÇäÎò¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤«¤¿¤¬¤Û¤«¤È¤Ï°ã¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤ÉÆÃÊÌ¤Ê1Â­¤ò³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÄ´ºº¡£¢¨¡Ê ¡ËÆâ¤Î¿ô»ú¤Ï¥Ò¡¼¥ë¤Î¹â¤µ¤ÇÃ±°Ì¤Ïcm¤Ç¤¹¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë¡£¡ÖËèÆüÍú¤±¤ë¡×»È¤¤¤ä¤¹¤µ½Å»ë¤Î¹õ¥Ö¡¼¥ÄÂ­¸µ¤¬¤¹¤Ã¤­¤ê¸«¤¨¤ë¤Î¤ÏÂçÁ°Äó¡£¤È¤¯¤Ë¡¢Íú¤¯¤È¤­¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¤¡¦Íú¤­Â³¤±¤Æ¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤»È¤¨¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¡¼¥Ä¤ò¥ì¥³¥á¥ó¥É¡£¤Õ¤À¤ó»È¤¤¤ËÅ¬¤·¤¿ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÊ¹¤­¹þ¤ß¡£¥æ¡¼¥¶