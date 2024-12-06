組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！ぬくもりのある素材とのギャップにより、夏以上にドキッとさせられる冬の肌感。カジュアルなイメージが強いニットでつくる、意外性のあるドレススタイル。前から見ると丈の長いシンプルなタートルニット。後ろを向くと腰あたりまでざっくりと開いていて、インナーによっても表情が変化。プードルのようにもこも