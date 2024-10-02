来週（2024年10月7日〜10月13日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2024年9月30日〜10月6日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面以外では自分のことも考えましょう』｜総合運｜★★★☆☆周囲との調和を考えてしまうことが多いです。欲しいものや大事なものを他の人に