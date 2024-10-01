来週（2024年10月7日〜10月13日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2024年9月30日〜10月6日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面では大きな器でいるようにしましょう』｜総合運｜★★★★★自分が地位的にも精神的にもレベルアップしているような気持ちになります。周