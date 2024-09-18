フェイラー(FEILER)のギフトコンセプトショップ ラブラリー バイ フェイラー(LOVERARY BY FEILER)と、雑貨ブランド スイマー(SWIMMER)のコラボレーションアイテムが登場。2024年10月9日(水)より、フェイラー銀座本店や全国15店舗のラブラリー バイ フェイラーショップほかにて発売される。ラブラリー バイ フェイラー×スイマー初コラボ初のコラボレーションとなる今回は、スイマーのドリーミーな世界観をフェイラーのシュニール織