ハンバーガーチェーンの「モスバーガー」は2024年2月29日を最後に、2017年から開始していた"にくの日"企画限定バーガーの販売を終了します。お肉を存分に堪能できるレアメニューテレビ番組の企画から始まった「にくにくにくバーガー」は、毎月29日を"にくの日"とし限定バーガーを販売してきました。しかしながら、同企画は2月9日と29日の2回を最後に販売終了となります。同じく29日限定で販売していた「スパイシーにくにくにくバー