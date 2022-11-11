朝晩は冷え込み、カーディガンやアウターが欠かせない時期になりました。そこで今回は、ユニクロで買える値下げアイテムの中から、注目のカーディガンやアウターをピックアップ。5つまとめて紹介します。値下げ期間は2022年11月11日から17日までです。光沢感がコーデのアクセントに！●ウルトラライトダウンシャイニーボリュームジャケット着心地の柔らかな光沢のある素材感や、着丈の短いボクシーシルエットが特徴。スカートやハ