さっきまで穏やかだった彼氏の表情がくもって、なぜかイライラしている。でも、その理由はさっぱり分からない・・・。みなさん、こんな経験、一度や二度はあるんじゃないでしょうか？理由を聞いても彼氏が答えないとしたら、原因はみなさんにあったのかもしれません。では、男性はいったいどのような状況にうんざりしてしまうのでしょうか。そこで今回は、そのような状況になることを防ぐために、彼氏が彼女を「面倒だ・・・」と思