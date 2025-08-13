¼Ì¿¿¤¦¤Ä¤ê¤¬°¤¤Èà½÷¤ò´î¤Ð¤»¤ë¡Ö´ñÀ×¤Î°ìËç¡×¤Î»£¤êÊý£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥«¥á¤Ç¡¢ÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¥Ç¡¼¥È¤Î»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥ª¥È¥³¿´¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¡Ö¼Ì¿¿¤¬¶ì¼ê¤À¤«¤é¡Ä¡×¤È¤Ê¤«¤Ê¤«»£¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤Èà½÷¤Ë¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ147Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤¦¤Ä¤ê¤¬°¤¤Èà½÷¤ò´î¤Ð¤»¤ë¡Ø´ñÀ×¤Î°ìËç¡Ù¤Î»£¤êÊý£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¤Þ¤Þ²ñÏÃ¤òÅÓÀÚ¤ì¤µ¤»¤º¤Ë¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤ë
¡Ö¥«¥á¥é¤ÎÀßÄê¤ä¹½¿Þ¤â¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÏÃ¤·Â³¤±¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ´ñÀ×¤Î°ìËç¤ò»Ä¤¹ÊýË¡¤Ç¤¹¡£»°µÓ¤Ê¤É¼ê¥Ö¥ì¤òËÉ¤°¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢²ñÏÃ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£²¡Û¥«¥á¥é¥Æ¥¹¥È¤ÈÌýÃÇ¤µ¤»¤Æ¤ª¤¤¤Æ¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤ò»£¤ë
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»î¤·¤Ë£±Ëç»£¤ë¤è¡¼¡¢¤Èµ¤·Ú¤Ë¹½¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ´ñÀ×¤Î°ìËç¤ò»Ä¤¹ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¥«¥á¥é¤¬¼ñÌ£¤Î¿Í¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¤Î°ì´ã¥ì¥Õ¤È¤ÏÊÌ¤Î¥µ¥Ö¤Î¾®·¿¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥ê¥Ï´¶¡×¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ÆÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£³¡Û¿ÍÌÜ¤Î¾¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢¼«Í³¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦
¡Ö»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÍÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ç´ñÀ×¤Î°ìËç¤ò»Ä¤¹ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡ÖÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç»£¤é¤»¤Æ¤è¡×¤È¸À¤¦¤È¥¨¥Ã¥Á¤ÊÌÜÅª¤«¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¡×¤È°ì½ï¤Ë»£¤ê¡¢¾Ð´é¤ò°ú¤½Ð¤¹
¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤äÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¢Âç¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤È°ì½ï¤Ë»£¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Èà½÷¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤Æ´ñÀ×¤Î°ìËç¤ò»Ä¤¹ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·É½¾ð¤¬¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤Ë¤Ê¤ëÁ°¸å¤ÏÊÑ´é¤Ë¤â¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢NG¥«¥Ã¥È¤ÏÈà½÷¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÌµÆñ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡ÛÈ©¹Ó¤ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦µÕ¸÷¤ä¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¤´¤Þ¤«¤¹
¡Ö¥«¥á¥é¤ÎÈþÈ©¥â¡¼¥É¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»È¤¦¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸÷¤ò¶î»È¤·¤Æ´ñÀ×¤Î°ìËç¤ò»Ä¤¹ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤ä¥ì¥¿¥Ã¥Á¥½¥Õ¥È¤Ç½¤Àµ¤¹¤ëµ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢»£¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Ã¹©¸å¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÈà½÷¤Ë¸«¤»¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û´é¤¬¤à¤¯¤ó¤À´¶¤¸¤Ë¼Ì¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¥º¡¼¥à¤ÇÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤ë
¡Ö¹³ÑÂ¦¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥º¡¼¥à¤Ê¤·¤Î¾õÂÖ¤Ç»£¤ë¤È¡¢¥ì¥ó¥º¤Î¤»¤¤¤Ç´é¤¬ËÄÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÈò¤±¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥º¡¼¥à¤·¤Æ´ñÀ×¤Î°ìËç¤ò»Ä¤¹ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬»£¤ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤âÆ±ÍÍ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤»¤á¤ÆÌÜ¤¬Âç¤¤¯¡¢³Ü¤¬¾®¤µ¤¯¼Ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥«¥á¥é¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¾å¤Ë¹½¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö´é¥Ç¥«¡×¡ÖÃ»Â¡×¤Ë¼Ì¤é¤Ê¤¤¤è¤¦²¼¤«¤é¤¢¤ª¤ë
¡Ö¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç»£¤ë¤È¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¼Ì¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Áê¼ê¤ò¸«¾å¤²¤ë°ÌÃÖ¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ´ñÀ×¤Î°ìËç¤ò»Ä¤¹ÊýË¡¤Ç¤¹¡£Á´¿È¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¼ó¤¢¤¿¤ê¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û¹½¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼²»¤ò¾Ã¤·¤Æ¤³¤Ã¤½¤ê»£¤ë
¡Ö¥ì¥ó¥º¤ò¸þ¤±¤ë¤ÈÉ½¾ð¤¬¤³¤ï¤Ð¤ë¿Í¤ËºÇÅ¬¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Èà½÷¤«¤éÌÜÀþ¤ò³°¤·¤Æ»£±Æ¤·¡¢´ñÀ×¤Î°ìËç¤ò»Ä¤¹ÊýË¡¤Ç¤¹¡£Åð»£¤µ¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç·ù¤À¤È¤¤¤¦½÷À¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¿ôÂÇ¤Á¤ãÅö¤¿¤ë¡×¤Ç²¿Ëç¤â¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤ë
¡Ö¥×¥í¤À¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤¿£±Ëç¤Î¤¿¤á¤Ë²¿ÀéËç¤â»£¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ´ñÀ×¤Î°ìËç¤ò»Ä¤¹ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼²»¤¬¥Ð¥·¥ã¥Ð¥·¥ãÌÄ¤ë¤ÈÉÝ¤¬¤ë½÷À¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥Ç¥ª¤ò¤Þ¤ï¤·¤ÆÎÉ¤¤É½¾ð¤òÀÚ¤ê¼è¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Îµ»ö¤Ï¡Ö´ñÀ×¤Î°ìËç¡×¤¬»Ä¤»¤¿¤é¼Ì¿¿·ù¤¤¤ÎÈà½÷¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¼Ì¿¿¤ÏÀäÂÐ¤Ë·ù¤À¤È¤¤¤¦½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤Ê¬¤ò¤¯¤ß¼è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤ÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤ì¤³¤ì»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê·§»³ ½Ú¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2014Ç¯3·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×147Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
